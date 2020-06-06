Росс Браун: не знаю, откуда взялась идея гонок с реверсивной стартовой решёткой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что идея проведения квалификационных гонок с реверсивной стартовой решёткой не принадлежит владельцам серии из Liberty Media.



«В Liberty никогда не говорили, что они хотят ввести идею с реверсивной решёткой. Они говорят, что хотят с сохранить целостность спортивной составляющей, не хотят применять уловки. Их приоритет в том, чтобы посмотреть, как они могут использовать материал, который есть, наилучшим способом, а не менять основы. Они ищут ответ на вопрос, как они могут донести свои гонки до более широкой аудитории, улучшить качество своего контента. Не знаю, откуда взялась идея реверсивной решётки, но это точно не от Liberty Media», — приводит слова Росса Брауна RaceFans.