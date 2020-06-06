Вольф: возможно, «Мерседес» рассмотрит возможность участия в других гоночных сериях

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что немецкая компания рассмотрит вариант с участием в других гоночных сериях, чтобы сохранить для персонала рабочие места после ограничения бюджетов.



«Во-первых, сейчас мы находимся в другой финансовой реальности, сейчас всё изменилось в сравнении с тем, что было до пандемии коронавируса. Мы согласились, что нужно ограничение бюджетов и что успешные команды должны зарабатывать деньги, а не терять их. Кроме того, для нас это возможность обеспечить спортивные и маркетинговые для «Даймлера» преимущества на этой платформе, так что мы решили полностью поддержать ограничение расходов. Кто знает, возможно, мы рассмотрим возможность участия в других гоночных сериях, чтобы распределить персонал и интеллектуальную собственность в команде», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.