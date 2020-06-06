Бинотто: Леклер способен стать лучшим гонщиком в истории Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от совместной работы Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.



«Важно, что Шарль вовлечён в такие решения и даёт нам обратную связь. Шарль — часть будущего команды, так что он был в курсе планов по Карлосу Сайнсу. Мы много лет инвестировали в Шарля. Команда надеется, что в будущем он станет ещё сильнее, по этой причине контракт был продлён на столь большой срок. Леклер способен стать лучшим гонщиком в истории Формулы-1.



Не думаю, что между напарниками будут проблемы. Это два отличных пилота, нам важен командный дух. „Феррари“ всегда должна быть в приоритете. Вопрос, кто первый, а кто второй, решится на трассе. Так всегда происходило и во времена Михаэля Шумахера — он начинал год на одном уровне с напарником, но к третьей гонке становилось понятно, кто является первым пилотом», — приводит слова Маттиа Бинотто Marca.