Зак Браун: несколько действующих пилотов Формулы-1 хотят продолжить карьеру в IndyCar

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что несколько действующих пилотов Формулы-1 хотят продолжить карьеру в IndyCar после того, как завершат выступления в Ф-1.
«То, что мы сделали с Алонсо в 2017 году, когда приняли участие в „500 милях Индианаполиса“, вызвало к серии повышенный интерес. До этого в Формуле-1 никто такого не делал. Мы просто шутили об этом при встрече, а после Гран-при Китая перешли к действиям. Многие называли нас сумасшедшими. Это было смелое решение, и в 2019 году мы увидели, насколько всё может плохо пойти.
Однако несколько действующих пилотов Формулы-1 связывались со мной и говорили, что хотят продолжить карьеру в IndyCar, после того как закончат с Формулой-1. Это не станет массовым явлением, но мы смогли поднять интерес к чемпионату», — приводит слова Зака Брауна Indy Star.
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