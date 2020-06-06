Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Формуле-1 не ждут новых мотористов до 2026 года

В Формуле-1 не ждут новых мотористов до 2026 года
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун убеждён, что чемпионат не получит новых мотористов вплоть до 2026 года, когда вступит в силу новый регламент на силовые установки.

«Работу над новым двигателем нужно начинать где-то за 18 месяцев. Осталось не так много времени. Пока что вместе с ФИА и производителями мы выясняем, как будет выглядеть новый мотор. Это шанс привлечь новых мотористов. Но никто не будет вкладывать средства в нынешние силовые установки, потому что скоро будет уже поздно.

Мы все размышляем над тем, каким должен быть новый мотор. Он должен быть экономичным и хорошим с точки зрения гонок. В целом понимаем, чего хотим достичь, но пока выясняем, как этого добиться. Как бы то ни было, мы верим в альтернативные подходы и решения. Мы также работаем над новым топливом, которое станет большой частью изменений. Но пока не могу сказать, как будет выглядеть мотор", — приводит слова Брауна Autosport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020