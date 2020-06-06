В Формуле-1 не ждут новых мотористов до 2026 года

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун убеждён, что чемпионат не получит новых мотористов вплоть до 2026 года, когда вступит в силу новый регламент на силовые установки.
«Работу над новым двигателем нужно начинать где-то за 18 месяцев. Осталось не так много времени. Пока что вместе с ФИА и производителями мы выясняем, как будет выглядеть новый мотор. Это шанс привлечь новых мотористов. Но никто не будет вкладывать средства в нынешние силовые установки, потому что скоро будет уже поздно.
Мы все размышляем над тем, каким должен быть новый мотор. Он должен быть экономичным и хорошим с точки зрения гонок. В целом понимаем, чего хотим достичь, но пока выясняем, как этого добиться. Как бы то ни было, мы верим в альтернативные подходы и решения. Мы также работаем над новым топливом, которое станет большой частью изменений. Но пока не могу сказать, как будет выглядеть мотор", — приводит слова Брауна Autosport.
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