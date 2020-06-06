Бинотто: Сайнс может стать чемпионом мира

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается, что Карлосу Сайнсу удастся побороться за титул чемпиона мира в первом же сезоне в составе «Скудерии». Вместе с тем функционер подчеркнул, что у испанца есть шансы стать чемпионом мира.

«Является ли Сайнс кандидатом на завоевание титула в 2021 году? Мне кажется, первый год в „Феррари“ будет у него более сложным. Он будет знакомиться с болидом и командой. Именно поэтому мы не стали предлагать ему контракт только на один год. Но, уверен, он очень быстр и в будущем может стать чемпионом мира.

Будем рады, если Карлос будет работать на таком же высоком уровне, как Леклер, и поможет нам завоевать победу в Кубке конструкторов", — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, Карлос Сайнс проводит последний сезон в составе «Макларена». В 2021 году он заменит в «Феррари» Себастьяна Феттеля.