Алези пришлось продать «Феррари» F40, чтобы финансировать карьеру сына

Экс-пилоту Формулы-1 Жану Алези пришлось расстаться с моделью спорткара «Феррари» F40, которая создавалась к 40-летнему юбилею марки и считалась последней, производство которой лично одобрил Энцо Феррари. На сегодняшний день такая машина оценивается в € 1 млн.

Алези продал автомобиль, чтобы финансировать карьеру сына Джулиано, выступающего в Формуле-2.

«Я очень огорчён этим фактом, потому что я бывший пилот Формулы-1 и у меня есть некая связь с этим. Но я вынужден был продать мою „Феррари“ F40, чтобы обеспечить бюджет моего сына в Формуле-2. Почему? Потому что найти спонсоров почти невозможно.

Перед вами цены на оборудование. Всё стоит очень дорого, но никто не хочет ничего менять. Как бы то ни было, так не будет всегда. Мы говорим о потолке бюджетов, но всё это не касается младших серий. Уверен, многие пилоты не закончат нынешний сезон и этот год будет настоящей катастрофой", — приводит слова Алези The Race.