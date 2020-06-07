Леклер и Рагунатан столкнулись в виртуальной гонке

Пилоты Формулы-1 и младших серий продолжают поддерживать форму, тренируясь на симуляторах. Так, в субботу, 6 июля, они приняли участие в очередной виртуальной гонке, которую проводили на конфигурации городской трассы в Баку.
В одном из эпизодов пилот «Феррари» Шарль Леклер вёл борьбу с экс-гонщиком Формулы-2 Махавиром Рагунатаном, который в виртуальной гонке защищал цвета «Хааса». В какой-то момент монегаску удалось обойти соперника в борьбе за позицию, но Рагунатан контратаковал, в результате чего Леклер врезался в стену.
«Я тебя ненавижу, Махавир. Прости», — сказал Леклер в эфире гонки.
Соответствующее видео размещено на платформе социальной сети Twitch.
Напомним, у Махавира Рагунатана сомнительная слава самого «грязного» пилота в истории Формулы-2.
- 7 июня 2020
-
11:58
-
10:52
-
09:51
-
00:22
- 6 июня 2020
-
23:44
-
22:15
-
20:59
-
19:43
-
18:31
-
17:46
-
16:58
-
15:44
-
14:02
-
12:57
-
11:50
-
10:53
-
10:25
-
01:05
- 5 июня 2020
-
23:49
-
22:54
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
19:02
-
18:07
-
17:28
-
16:48
-
16:17
-
13:30
-
12:46
-
12:23
-
11:49
-
11:25
-
09:31
-
09:11