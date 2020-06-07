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Леклер и Рагунатан столкнулись в виртуальной гонке

Леклер и Рагунатан столкнулись в виртуальной гонке
Авто / Формула-1 0

Пилоты Формулы-1 и младших серий продолжают поддерживать форму, тренируясь на симуляторах. Так, в субботу, 6 июля, они приняли участие в очередной виртуальной гонке, которую проводили на конфигурации городской трассы в Баку.

В одном из эпизодов пилот «Феррари» Шарль Леклер вёл борьбу с экс-гонщиком Формулы-2 Махавиром Рагунатаном, который в виртуальной гонке защищал цвета «Хааса». В какой-то момент монегаску удалось обойти соперника в борьбе за позицию, но Рагунатан контратаковал, в результате чего Леклер врезался в стену.

«Я тебя ненавижу, Махавир. Прости», — сказал Леклер в эфире гонки.

Соответствующее видео размещено на платформе социальной сети Twitch.

Напомним, у Махавира Рагунатана сомнительная слава самого «грязного» пилота в истории Формулы-2.

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