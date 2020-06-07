Бинотто: буду рад за Феттеля, если он перейдёт в «Мерседес»

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто в очередной раз прокомментировал решение расстаться с Себастьяном Феттелем по завершении сезона-2020 и заявил, что будет рад видеть немца в составе «Мерседеса» в будущем.
«Рад, что „Мерседес“ комментирует наше решение и у них есть своё мнение. Мы пошли на такой шаг и были честны с Феттелем. Ему необходимо начать думать о своём будущем. Мы не могли откладывать решение. Наш выбор был лучшим для всех сторон. Не буду против, если Себастьян продолжит карьеру в „Мерседесе“. Буду рад за него. Он четырёхкратный чемпион мира и заслуживает того, чтобы выступать в топ-команде.
Честно говоря, удивлён, что в «Мерседесе» ещё не продлили контракт с Льюисом Хэмилтоном. Мы бы сделали это намного раньше", — приводит слова функционера GPblog.
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