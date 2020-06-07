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В «Феррари» рассчитывают увидеть реальный потенциал болида после трёх гонок

В «Феррари» рассчитывают увидеть реальный потенциал болида после трёх гонок
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не тешит себя надеждами на успешное выступление команды на Гран-при Австрии. Функционер уверен, что машина «Скудерии» не будет быстрейшей. По его словам, реальный потенциал болида будет понятен лишь после трёх первых гонок сезона.

«Вероятно, наша машина не будет быстрейшей на этапе в Австрии. Нам просто нужно будет набрать как можно большее количество очков на старте чемпионата, а после попытаться отреагировать. Мы должны это сделать, даже невзирая на то, что возможностей для развития в связи с новыми ограничениями будет меньше.

Мы должны были согласиться на решение о заморозке развития некоторых деталей, потому что ответственны перед Формулой-1. Мне кажется, реальный потенциал болида увидим после трёх гонок сезона", — приводит слова Бинотто GPblog.

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