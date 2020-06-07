Уэббер: альянс с «Феррари» вымотал Феттеля. Он выглядит старше своих лет

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о грядущем прекращении сотрудничества четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля с «Феррари». По его словам, этот союз изрядно вымотал опытного гонщика.

«Себастьян сделал всё, что было в его силах, чтобы поднять команду и вернуть её на ведущие позиции. Но этого не случилось. Мне кажется, в результате этого у него поубавилось уверенности, кроме того, он не сумел проникнуться итальянской культурой, что имеет большое значение.

Есть такое понятие, как немецкий подход, и он почти роботизирован. Англичане, австралийцы, новозеландцы находятся где-то посередине, представители Латинской Америки и остальные работают иначе. На мой взгляд, альянс Феттеля с «Феррари» изрядно вымотал Себастьяна. Вы можете заметить, что он выглядит старше своих лет. Говорил ему об этом несколько раз", — приводит слова Уэббера Grandprix247.