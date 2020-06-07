В Сильверстоуне на трибунах могут появиться картонные зрители

Директор автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл сообщил, что на Гран-при Великобритании на трибунах могут появиться картонные зрители по примеру Бундеслиги. По словам Прингла, он поддерживает эту идею.
«Мы рассуждаем о многих вещах, и, конечно, у меня нет недостатка в людях, которые предлагают мне интересные идеи. Многие хотят внести свой вклад. Особенно типографии, которые хотят повторить здесь идею картонной аудитории, как в Бундеслиге. Это здорово, и я поддерживаю эту идею.
Мы находимся на рынке развлечений и поддерживаем отношения с общественностью. Конечно, в цифровую эпоху намного проще сохранять вовлечённость. Будет это картонная аудитория или что-то другое, но мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Стюарта Прингла Grande Premio.
Напомним, сезон Формулы-1 возобновится 5 июля гонкой в Австрии.
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