В Сильверстоуне на трибунах могут появиться картонные зрители

Директор автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл сообщил, что на Гран-при Великобритании на трибунах могут появиться картонные зрители по примеру Бундеслиги. По словам Прингла, он поддерживает эту идею.



«Мы рассуждаем о многих вещах, и, конечно, у меня нет недостатка в людях, которые предлагают мне интересные идеи. Многие хотят внести свой вклад. Особенно типографии, которые хотят повторить здесь идею картонной аудитории, как в Бундеслиге. Это здорово, и я поддерживаю эту идею.



Мы находимся на рынке развлечений и поддерживаем отношения с общественностью. Конечно, в цифровую эпоху намного проще сохранять вовлечённость. Будет это картонная аудитория или что-то другое, но мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Стюарта Прингла Grande Premio.

Напомним, сезон Формулы-1 возобновится 5 июля гонкой в Австрии.