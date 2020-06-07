Зарко близок к подписанию контракта c «Прамаком» на сезон-2021
Гонщик «Авинтии» Жоан Зарко близок к подписанию контракта с командой «Прамак-Дукати», сообщает The Race. По информации источника, Зарко должен присоединиться к команде в 2021 году. Зарко перешёл в «Авинтию» перед сезоном-2020, но не провёл в составе коллектива ни одной гонки из-за отложенного на фоне пандемии коронавируса старта сезона.
Предполагается, что напарником Зарко станет чемпион Moto3 в сезоне-2018 Хорхе Мартин.
Таким образом, место в «Прамаке» потеряет Франческо Баньяя, а Джек Миллер перейдёт в заводскую «Дукати». Есть вероятность, что Баньяя вслед за Миллером перейдёт в «Дукати», поскольку ситуация с контрактом Андреа Довициозо пока остаётся непонятной — он может перейти в состав команды KTM.
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