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Зарко близок к подписанию контракта c «Прамаком» на сезон-2021

Зарко близок к подписанию контракта c «Прамаком» на сезон-2021
Авто / Мотогонки 0

Гонщик «Авинтии» Жоан Зарко близок к подписанию контракта с командой «Прамак-Дукати», сообщает The Race. По информации источника, Зарко должен присоединиться к команде в 2021 году. Зарко перешёл в «Авинтию» перед сезоном-2020, но не провёл в составе коллектива ни одной гонки из-за отложенного на фоне пандемии коронавируса старта сезона.

Предполагается, что напарником Зарко станет чемпион Moto3 в сезоне-2018 Хорхе Мартин.

Таким образом, место в «Прамаке» потеряет Франческо Баньяя, а Джек Миллер перейдёт в заводскую «Дукати». Есть вероятность, что Баньяя вслед за Миллером перейдёт в «Дукати», поскольку ситуация с контрактом Андреа Довициозо пока остаётся непонятной — он может перейти в состав команды KTM.

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