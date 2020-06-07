Экклстоун: Хэмилтон никогда больше не будет получать по € 50 млн в год

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса пилотам придётся пойти на снижение зарплат.



«Льюису Хэмилтону можно даже не пытаться получить новый большой контракт. Он никогда больше не будет получать по € 50 млн в год. Всем пилотам придётся пойти на сокращение зарплаты. Золотые времена наконец-то подошли к концу», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.



Напомним, у Хэмилтона нет контракта на следующий сезон. Кроме того, появилась информация, что команда «Мерседес» в скором времени может покинуть чемпионат мира, сохранив за собой лишь роль поставщика силовых установок.



Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании по версии издания Sunday Times. Состояние пилота составляет $ 275 млн. За последний год Хэмилтон заработал $ 45 млн.