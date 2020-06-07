Расселл выиграл третий виртуальный Гран-при подряд, Леклер финишировал 14-м

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в доминирующем стиле выиграл виртуальный Гран-при Азербайджана. Расселл завоевал поул-позицию и одержал уверенную победу, которая стала для него третьей подряд. Вторым финишировал Александер Албон на «Ред Булл», третьим к финишу пришёл Эстебан Гутьеррес на «Мерседесе». Пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал четвёртым.



Его главный соперник в борьбе за чемпионский титул в виртуальной серии, гонщик «Феррари» Шарль леклер не сумел проехать ни одного чистого круга в квалификации, из-за чего стартовал десятым. На первых кругах Леклер попал сразу в несколько аварий, что не позволило ему даже побороться за очки — он финишировал 14-м.



Виртуальный Гран-при Азербайджана



1. Джордж Расселл («Уильямс»)

2. Александер Албон («Ред Булл»)

3. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Оскар Пиастри («Рено»)

6. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

7. Николас Латифи («Уильямс»)

8. Бенджамин Дэли («Макларен»)

9. Энтони Дэвидсон («Мерседес»)

10. Джимми Бродбент («Рейсинг Пойнт»).