Леклер в виртуальном ГП Азербайджана попал в аварию в том же повороте, что и в 2019 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время виртуального Гран-при Азербайджана попал в аварию на первом круге с участием напарника по гонке Энцо Фиттипальди. Примечательно, что авария произошла в том же повороте, что и в квалификации Гран-при Азербайджана в 2019 году.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, минувший сезон для Шарля Леклера стал первым в составе «Феррари». По итогам сезона он сумел набрать 264 очка, что позволило ему занять четвёртое место в общем зачёте. Монегаск сумел опередить напарника по команде Себастьяна Феттеля.



Нынешний сезон Формулы-1 из-за пандемии коронавируса стартует только 5 июля.