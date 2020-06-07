Леклер в виртуальном ГП Азербайджана попал в аварию в том же повороте, что и в 2019 году
Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время виртуального Гран-при Азербайджана попал в аварию на первом круге с участием напарника по гонке Энцо Фиттипальди. Примечательно, что авария произошла в том же повороте, что и в квалификации Гран-при Азербайджана в 2019 году.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.
Напомним, минувший сезон для Шарля Леклера стал первым в составе «Феррари». По итогам сезона он сумел набрать 264 очка, что позволило ему занять четвёртое место в общем зачёте. Монегаск сумел опередить напарника по команде Себастьяна Феттеля.
Нынешний сезон Формулы-1 из-за пандемии коронавируса стартует только 5 июля.
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