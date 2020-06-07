Монтойя рассказал о причинах проблем в «Уильямсе»

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о кризисе в команде «Уильямс», за которую он выступал с 2001 по 2004 годы.
«Вряд ли получится что-то дельное, если заставлять специалистов заниматься не своим делом. Работать в том, в чём они не очень хороши. Думаю, изначально именно это стало главной проблемой „Уильямса“, и в итоге они отчаялись и стали увольнять людей, просто не используя их основные навыки. Я надеюсь, что команда выживет. Может быть, кто-то вложит в них деньги и посадит за руль своего ребёнка, как это теперь часто происходит», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи GP Blog.
Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.
Кроме того, «Уильямс» расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT и к первому Гран-при сезона-2020 представит обновлённую ливрею для своих болидов.
За прошедший год убытки команды составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон «Уильямс» закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.
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