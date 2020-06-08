Зак Браун: надеюсь, скоро сможем предоставить Риккардо чемпионский болид

Глава «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о Даниэле Риккардо, который с 2021 года будет выступать в составе команды из Уокинга.



«С сезона-2021 мы получим двух классных, но разных пилотов. Они популярны у фанатов и спонсоров, но при этом они на разных этапах развития карьеры. Думаю, что они здорово будут дополнять друг друга. Да, в 2021 году нам не стоит ждать чудес, поскольку болиды практически не изменятся. Надеюсь, что с 2022 года мы сможем прогрессировать.



Думаю, Риккардо может стать чемпионом за рулём способной на это машины. Я надеюсь, что мы в скором времени сможем предоставить ему такой болид», — приводит слова Зака Брауна Motorsport-Total.

Напомним, Риккардо заменит в «Макларене» Карлоса Сайнса, подписавшего контракт с «Феррари».