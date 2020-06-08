Харвик одержал вторую победу в сезоне NASCAR, выиграв этап в Атланте

Гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик выиграл гонку NASCAR Folds of Honor QuikTrip 500 в Атланте. Эта победа стала 51-й в его карьере, второй в сезоне-2020 и третьей на этой трассе.
Вторым и третьим финишировали пилоты команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш и Мартин Труэкс-младший. Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 151 из 325. Оба промежуточных финиша выиграл Труэкс, заработав дополнительные баллы в плей-офф.
Харвик вышел вперёд в начале третьего отрезка, опередив обе «Тойоты» Joe Gibbs Racing, и финишировал с гигантским по меркам NASCAR преимуществом в 3,527 секунды. Когда до конца гонки оставалось 5 кругов, в борьбе за второе место Буш смог пройти Труэкса.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 10 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 421 очко. Второе место занимает Джоуи Логано (373), третье — Чейз Эллиотт (365), четвёртое – Брэд Кезеловски (346).
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