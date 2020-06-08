Минарди намекнул, что лишь у Алонсо есть шансы побороться с Хэмилтоном

Джанкарло Минарди, бывший владелец одноимённой команды Формулы-1, выразил мнение, что если Фернандо Алонсо сможет вернуться в топ-команду, то у него будет больше шансов, чем у Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, чтобы на равных бороться за титул с Льюисом Хэмилтоном.
«Фернандо всё ещё остаётся лучшим гонщиком для меня наряду с Хэмилтоном. Думаю, что Алонсо мог бы бросить вызов Льюису на равных. В каком-то смысле у него есть видение гонок, которого в настоящее время нет ни у кого в Формуле-1.
Если Фернандо решит вернуться в «Рено», он совершит ошибку. Ему 38 лет, следует подыскать топ-команду. К сожалению, там свободных мест нет. Если бы я был на его месте, то сосредоточился на другой серии. Я бы не вернулся в Формулу-1», — приводит слова Минарди GPBlog.
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