Ламмерс назвал Ферстаппена лучшим пилотом в истории Формулы-1

Руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс признался, что считает лучшим пилотом в истории Формулы-1 соотечественника Макса Ферстаппена, и включил гонщика «Ред Булл» в свою версию идеальной команды.
«Макс – лучший пилот из тех, что я когда-либо видел. В хороший для себя день такие гонщики, как Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер, ничем не отличаются. То, что они могут сделать, часто очень похоже. Разницу можно ощутить лишь в том, что пилоты демонстрируют в свои менее удачные дни. Макс всегда хорош. Независимо от обстоятельств он получает максимум пользы. Мне никогда не удавалось поймать его в плохой день, когда у него не было мотивации», — приводит слова Ламмерса GPBlog.
Вторым гонщиком своей команды мечты Ламмерс назвал Айртона Сенну. Роль тес-пилота он отвёл Хуану-Мануэлю Фанхио, а должность руководителя коллектива – Кристиану Хорнеру.
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