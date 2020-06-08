Монтойя: наличие Феттеля и Хэмилтона станет для «Мерседеса» потрясающим

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мыслями относительно будущего Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет «Феррари».
«Для меня в его положении всё просто – это или переход в «Мерседес», или завершение карьеры. Всё зависит от того, насколько Феттель ещё любит автоспорт. Взять, к примеру, Алонсо. Он похож на меня и обожает гонки. Фернандо не важно, куда его посадят, если у этого будет двигатель, Алонсо поедет. В этом мы похожи. Но никто не знает точно, насколько Феттель увлечён автоспортом вообще или просто Формулой-1.
Одна вещь, которая точно в пользу Феттеля и «Мерседес», — он немец. Наличие Себастьяна и Льюиса Хэмилтона станет для них потрясающим. Если вы посмотрите на последние годы, команды всегда сомневались в утверждении Боттаса. Возможно, Валттери просто не был тем, кого они хотели по-настоящему видеть у себя. Его никогда не подписывали больше чем на один сезон. Из-за этого пропадает стабильность. Когда ты ежедневно думаешь, что тебя могут выгнать из команды, очень трудно быстро пилотировать», — приводит слова Монтойи Planet F1.
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