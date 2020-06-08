Хэмилтон поддержал протестующих и призвал сносить расистские статуи в Англии

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал демонстрантов в Бристоле, которые 7 июня в знак протеста снесли статую бывшего члена британского парламента Эдварда Колстона. В XVIII веке чиновник был вовлечён в работорговлю в Западной Африкой.

«Статуя работорговца Эдварда Колстона повалена. Наша страна чтила память человека, который торговал африканскими рабами. Так же нужно поступить со статуями всех расистов, кто делал деньги на торговле людьми. Кто на очереди?» — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».

Массовые протесты против расизма прошли в Манчестере, Ноттингеме, Глазго и Эдинбурге. Но акция в Бристоле стала наиболее яркой: протестующие не просто свалили статую Эдварда Колстона, но и протащили её по улицам города, а затем утопили в заливе. При этом многие участники становились коленом на шею бронзовой фигуры, напоминая о том, как американские полицейские убили Джорджа Флойда.