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Ферстаппен не считает Бразилию-2016 своей лучшей гонкой в Формуле-1

Ферстаппен не считает Бразилию-2016 своей лучшей гонкой в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен за пять лет в Формуле-1 одержал восемь побед, но лучшей из них он считает ту, которую ему удалось отпраздновать в дождевой гонке на Гран-при Германии—2019.

Макс заявил, что тогда на трассе в «Хоккенхайме» он выступил даже лучше, чем на «Интерлагосе» в 2016 году, хотя после гонки в Бразилии его начали сравнивать с Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.

«На данный момент моя лучшая гонка – Германия-2019. Эта гонка даже лучше Бразилии-2016, ведь я выиграл её. А ещё из-за всего, что в ней произошло. Из-за всех решений, которые мы должны были принять. Поэтому эта гонка была лучшей для меня», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

Прошлым летом в «Хоккенхайме» Ферстаппен, несмотря на разворот в начале гонки, одержал убедительную победу, опередив Себастьяна Феттеля и Даниила Квята.

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