Уэббер считает, что Лауда и фильм про Джордана помогут Хэмилтону взять седьмой титул

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что Льюису Хэмилтону удастся завоевать седьмой титул в сезоне-2020. При этом австралиец назвал две неожиданные вещи, которые, по его мнению, помогут британцу в этом.



«Конечно, Льюис – фаворит сезона. Но в Австрии будет интересно. «Ред Булл Ринг» — не совсем обычная трасса. Там очень странный асфальт, и «Мерседес» не очень успешно выступал на этом автодроме. Посмотрим. Будет здорово, если на старте сезона победит кто-то другой, а затем Льюис бросит вызов и постарается завоевать седьмой титул. Я не против увидеть такой сценарий. Не хотелось бы, чтобы ему отдавали чемпионство. Льюис должен заслужить его в борьбе.

В пользу Хамильтона говорят ещё две вещи. Во-первых, он никогда этого не забудет… Ники Лауду. Этот парень оказал такое потрясающее влияние на Льюиса. Когда у Хэмилтона возникнут сложные моменты, фактор Лауды обязательно будет на его стороне.

И ещё одна вещь. Я смотрел «Последний танец», этот документальный фильм про Майкла Джордана на Netflix, думаю, эта лента будет резонировать с действиями Льюиса. Она вдохновит его и придаст энергии», — приводит слова Уэббера GP Fans.