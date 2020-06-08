«Нам нужны лучшие лидеры»! Хэмилтон написал гневное послание правительству Великобритании

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал обращение к правительству Великобритании, раскритиковав власти за провал в борьбе с коронавирусом, а также ещё раз обратил внимание на эпизод с демонстрантами в Бристоле и выброшенной в реку статуей Эдварда Колстона.



«Я потрясен тем, как правительство Великобритании ведёт себя в ситуации с коронавирусом. Закрыть границы нужно было месяц тому назад. Как вы можете позволить людям прибывать в Великобританию из стран, где даже не проводится тестирование. Вы могли спасли тысячи жизней. Нам нужны лучшие лидеры!



Сегодня смотрел новости по поводу снесённой статуи. Если бы люди не избавились от этого постамента, прославляющего расиста и работорговца, то он бы никогда не исчез. Власти хотели перенести его в музей. Но этой статуе самое место в реке. 20 тысяч африканцев погибли и были выброшены в море, когда их переправляли сюда. У них не было захоронения или мемориала. Он украл этих людей из семей. Страна не должна праздновать это! Эту статую следуют заменить на памятник всем, кого он продал, всем, кто погиб!» — написал Хэмилтон.



Массовые протесты против расизма прошли в Манчестере, Ноттингеме, Глазго и Эдинбурге. Но акция в Бристоле стала наиболее яркой: протестующие не просто свалили статую бывшего члена британского парламента Эдварда Колстона, но и протащили её по улицам города, а затем утопили в заливе.

Хэмилтон поддержал протестующих и призвал сносить расистские статуи в Англии