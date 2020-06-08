Росс Браун сравнил ограничения на работу в аэродинамической трубе с драфтом новичков

Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что зависимость ограничения времени на работу в аэродинамической трубе от результатов команды напоминает ему процедуру драфта в североамериканских спортивных лигах. По его словам, она гораздо эффективнее каких-то других искусственных мер, вроде весовых гандикапов.
«Ограничение времени на работы в аэродинамической трубе позволит нам мягко компенсировать разницу в результатах. В Формуле-1 должна быть меритократия. Если вы плохо справляетесь со своей работой, то даже с лишним временем в аэродинамической трубе окажетесь позади. Это как драфт в NFL – вы изначально стараетесь выбрать лучших игроков, но результат зависит от тренировок и тактики. Мы лишь даём возможность для выравнивания условий.
Весовые гандикапы? Мы избегаем этого. Они нам не нравятся, и по откликам фанатов эта идея неправильная. Если вы выиграете гонку, а затем вам придется добавить лишних 10 килограммов на следующий этап – это не то, воплощением чего должна быть Формула-1», — приводит слова Брауна RaceFans.
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