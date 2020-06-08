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Верляйн продолжит карьеру в «Порше» и пропустит концовку сезона-2019/2020 в Формуле-Е

Верляйн продолжит карьеру в «Порше» и пропустит концовку сезона-2019/2020 в Формуле-Е
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн подпишет контракт с командой Формулы-Е «Порше», сообщает The Race. При этом сообщается, что соглашение вступит в силу с сезона-2020/2021, однако Верляйн покинет команду «Махиндра» незамедлительно и не станет принимать участие в оставшейся части сезона.

Кроме того, по информации источника, Верляйн может принять участие в гонках на выносливость за «Порше».

Нынешний сезон Формулы-Е должен возобновиться в августе.

После пяти гонок сезона-2019/2020 Паскаль Верляйн занимает 14-е место в личном зачёте с 14 очками в активе. Лучшим его финишем стало четвёртое место на этапе в Чили.

За два сезона в Формуле-Е Паскаль Верляйн один раз поднимался на подиум и один раз завоёвывал поул-позицию.

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