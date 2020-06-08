Титов — о двух Гран-при Формулы-1 в Сочи: технически такая возможность есть

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов рассказал о перспективе проведения двух гонок в Сочи в сезоне-2020 Формулы-1.



«Технически эта возможность есть, будет ли она вообще реализована, я пока не знаю. Мы работаем над тем, чтобы Гран-при прошёл по плану. Международные этапы? Пока есть много вопросов, большое количество границ закрыто. Несмотря на то что в Америке возобновились гоночные чемпионаты, границы для других серий у них закрыты, та же история с Вьетнамом, Китаем, у нас границы закрыты.



Сейчас занимаемся формированием этой части сезона, в частности по российскому этапу новости, надеюсь, будут в ближайшее время, думаю, к концу июня мы решим все детали с государством», — сказал Титов в прямом эфире в «инстаграме» «Сочи-Автодрома».

Россия может принять сразу два этапа Формулы-1. Но как назвать вторую гонку? В Сочи возникает приятная проблема — самое время её решить!