Титов — о двух Гран-при Формулы-1 в Сочи: технически такая возможность есть

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов рассказал о перспективе проведения двух гонок в Сочи в сезоне-2020 Формулы-1.
«Технически эта возможность есть, будет ли она вообще реализована, я пока не знаю. Мы работаем над тем, чтобы Гран-при прошёл по плану. Международные этапы? Пока есть много вопросов, большое количество границ закрыто. Несмотря на то что в Америке возобновились гоночные чемпионаты, границы для других серий у них закрыты, та же история с Вьетнамом, Китаем, у нас границы закрыты.
Сейчас занимаемся формированием этой части сезона, в частности по российскому этапу новости, надеюсь, будут в ближайшее время, думаю, к концу июня мы решим все детали с государством», — сказал Титов в прямом эфире в «инстаграме» «Сочи-Автодрома».
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