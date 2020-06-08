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«Ред Булл», «Макларен» и «Рено» не смогут провести тесты до старта сезона в Австрии

«Ред Булл», «Макларен» и «Рено» не смогут провести тесты до старта сезона в Австрии
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 «Ред Булл», «Макларен» и «Рено» не смогут провести тесты до старта сезона в Австрии, сообщает The Race.

Для подобных тестов можно использовать только болиды двухлетней давности, из-за чего «Ред Булл» не сможет провести заезды с моторами «Хонды». Тогда команда использовала силовые установки «Рено», а в связи с тем что контракта с мотористами уже нет, получить двигатели для тестов австрийцы не смогут.

Что касается команды «Макларен», то команде не удастся провести тесты из-за карантина — ограничения не позволят сотрудникам «Рено» въехать в Великобританию, что не позволит им установить на старые болиды моторы «Рено». Однако, как сообщают некоторые источники, на самом деле «Макларен» попросту не готов тратить лишние деньги из-за финансового кризиса.

Что касается «Рено», то база команды также расположена в Великобритании, а моторы производятся во Франции, что не позволит специалистам работать над установкой силовых установок.

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