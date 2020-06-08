Команды Формулы-1 «Ред Булл», «Макларен» и «Рено» не смогут провести тесты до старта сезона в Австрии, сообщает The Race.
Для подобных тестов можно использовать только болиды двухлетней давности, из-за чего «Ред Булл» не сможет провести заезды с моторами «Хонды». Тогда команда использовала силовые установки «Рено», а в связи с тем что контракта с мотористами уже нет, получить двигатели для тестов австрийцы не смогут.
Что касается команды «Макларен», то команде не удастся провести тесты из-за карантина — ограничения не позволят сотрудникам «Рено» въехать в Великобританию, что не позволит им установить на старые болиды моторы «Рено». Однако, как сообщают некоторые источники, на самом деле «Макларен» попросту не готов тратить лишние деньги из-за финансового кризиса.
Что касается «Рено», то база команды также расположена в Великобритании, а моторы производятся во Франции, что не позволит специалистам работать над установкой силовых установок.
- 8 июня 2020
-
20:54
-
20:00
-
18:47
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
15:44
-
15:24
-
14:55
-
14:55
-
13:38
-
12:03
-
11:11
-
10:13
-
09:32
-
09:00
-
01:06
- 7 июня 2020
-
23:54
-
22:57
-
21:37
-
20:56
-
19:23
-
18:26
-
16:55
-
16:40
-
14:48
-
13:59
-
12:36
-
11:58
-
10:52
-
09:51
-
00:22
- 6 июня 2020
-
23:44
-
22:15
-
20:59