В «Мерседесе» завели мотор перед тестами на «Сильверстоуне»

Команда Формулы-1 «Мерседес» произвела пробный запуск силовой установки перед стартом тестов на автодроме в Сильверстоуне. Видеозапись была опубликована в «твиттере» немецкой команды.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Мерседес».

Напомним, «Мерседес» проведёт двухдневные тесты 9 и 10 июня на трассе в Сильверстоуне.



Валттери Боттас отработает на трассе во вторник, 9 июня, второй день тестов проведёт Льюис Хэмилтон. Тесты пройдут на болиде 2018 года. Главной задачей тестов станет отработка командных взаимодействий после долгого перерыва.



Первая гонка сезона пройдёт в Австрии 5 июля. Вместе с Формулой-1 на «Ред Булл Ринге» состоятся этапы серий Формулы-3 и Формулы-2, а также Суперкубок Porsche.