Гонщик NASCAR потерял сознание после финиша

Гонщик NASCAR Бубба Уоллес потерял сознание после гонки серии в Атланте. Во время послегоночного интервью Уоллес отключился и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Причиной такого состояния пилота стала экстремальная жара в Атланте — 500-мильный заезд прошёл при температуре свыше 30 градусов.
Помимо Уоллеса, сразу два пилота чувствовали себя плохо после гонки — Джош Беликки, обратившийся к медиками и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью.
Примечательно, что для Уоллеса это уже не первая подобная ситуация — во время его дебюта в NASCAR Cup он упал в обморок после гонки на трассе в Поконо.
Посмотреть видео можно в «твиттере». Права на видео принадлежат NASCAR.
Победу в гонке одержал гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик. Вторым и третьим финишировали пилоты команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш и Мартин Труэкс-младший.
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