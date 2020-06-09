Гонщик NASCAR потерял сознание после финиша

Гонщик NASCAR Бубба Уоллес потерял сознание после гонки серии в Атланте. Во время послегоночного интервью Уоллес отключился и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Причиной такого состояния пилота стала экстремальная жара в Атланте — 500-мильный заезд прошёл при температуре свыше 30 градусов.



Помимо Уоллеса, сразу два пилота чувствовали себя плохо после гонки — Джош Беликки, обратившийся к медиками и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью.



Примечательно, что для Уоллеса это уже не первая подобная ситуация — во время его дебюта в NASCAR Cup он упал в обморок после гонки на трассе в Поконо.

Посмотреть видео можно в «твиттере». Права на видео принадлежат NASCAR.

Победу в гонке одержал гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик. Вторым и третьим финишировали пилоты команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш и Мартин Труэкс-младший.