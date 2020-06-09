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Риккардо рассказал, как однажды чуть не задохнулся на подиуме

Риккардо рассказал, как однажды чуть не задохнулся на подиуме
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо вспомнил, как однажды на подиуме он чуть не задохнулся из-за того, что Себастьян Феттель направил ему в лицо слишком мощную струю брызг призового шампанского.

«Я помню это историю. На подиуме был Себ. Он направил мне в лицо мощную струю шампанского. Это было похоже на гипервентиляцию, как в дайвинге. Знаете, если во время занятий сёрфингом вас накрывает волна, вы пытаетесь как можно быстрее вынырнуть за воздухом. Вот так же у меня получилось с этим шампанским. Я помню, что на подиуме в тот момент меня охватило чувство паники», — сказал Риккардо.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, 2020 год Даниэль проведёт в «Рено». Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место. С сезона-2021 австралиец заменит в «Макларене» Карлоса Сайнса, который перейдёт в «Феррари».

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