Риккардо рассказал, как однажды чуть не задохнулся на подиуме

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо вспомнил, как однажды на подиуме он чуть не задохнулся из-за того, что Себастьян Феттель направил ему в лицо слишком мощную струю брызг призового шампанского.



«Я помню это историю. На подиуме был Себ. Он направил мне в лицо мощную струю шампанского. Это было похоже на гипервентиляцию, как в дайвинге. Знаете, если во время занятий сёрфингом вас накрывает волна, вы пытаетесь как можно быстрее вынырнуть за воздухом. Вот так же у меня получилось с этим шампанским. Я помню, что на подиуме в тот момент меня охватило чувство паники», — сказал Риккардо.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

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Напомним, 2020 год Даниэль проведёт в «Рено». Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место. С сезона-2021 австралиец заменит в «Макларене» Карлоса Сайнса, который перейдёт в «Феррари».