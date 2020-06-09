Источник: ГП Ф-1 в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся, Бразилия — под вопросом

Журналист итальянского издания Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези сообщил, что Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии не будут включены в финальную версию календаря Формулы-1 в сезоне-2020. Под вопросом находится этап в Бразилии.
«В Баку уже готовятся вывесить белый флаг, и через несколько дней, если не часов, будет официально объявлено об отмене этапа. То же самое касается Сингапура и Японии. На родине «Хонды» уже пришлось отложить Олимпиаду до 2021 года.
Вьетнам планирует дебютировать только в следующем году, гонка должна пройти со зрителями. Китай, вероятно, примет Гран-при. Пройдёт гонка в Соединённых Штатах и, возможно, в Мексике. А вот Гран-при Бразилии находится под большим вопросом. Если в календаре будет слишком мало гонок, мы можем увидеть сдвоенный этап в Бахрейне перед финалом сезона в Абу-Даби. Гран-при Азербайджана почти наверняка заменят на этап в «Муджелло», — приводит слова Кремонези FormulaPassion.
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