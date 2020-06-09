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Хюлькенберг: возвращение в «Рено» — один из вариантов

Хюлькенберг: возвращение в «Рено» — один из вариантов
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг, который пропускает чемпионат мира 2020 года, не стал исключать, что в будущем болельщики вновь смогут увидеть его в составе команды «Рено».

«Я всё ещё хочу участвовать в гонках. Возвращение в „Рено“ — один из вариантов, который я не буду исключать», — приводит слова Хюлькенберга GPToday.

В конце 2019 года Хюлькенберг покинул команду «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших. Нико — рекордсмен чемпионатов мира по количеству Гран-при без подиумов: он принял участие в 177 гонках.

Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота пока вакантно, так как Даниэль Риккардо объявил о переходе в «Макларен». На него претендуют сразу несколько пилотов.

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