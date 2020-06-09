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Норрис удивлён, что Феттель не остался в «Феррари»

Норрис удивлён, что Феттель не остался в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что решение четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля прекратить сотрудничество с «Феррари» в конце года стало для него шоком.

«Для меня не стало сюрпризом, что место в „Макларене“ получил Даниэль Риккардо. Большим сюрпризом стало то, что Сайнс уйдёт в „Феррари“ и заменит там Феттеля. Для меня это было немного шоком, особенно то, что Феттель не подписал контракт со „Скудерией“.

Когда стало известно, что он не продлил соглашение, то было понятно, что что-то произойдёт. Карлос получил хорошее место, и я рад за него. Что касается перехода Риккардо в «Макларен», я не был удивлён. Знал, что команда интересовалась им годом ранее, так что понимал, что он на радарах наших руководителей», — приводит слова британца Motorsport.

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