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Клэр Уильямс надеется продолжить работу в «Уильямсе» даже после продажи команды

Клэр Уильямс надеется продолжить работу в «Уильямсе» даже после продажи команды
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс призналась, что рассчитывает оставаться вовлечённой в процессы команды даже после того, как она будет продана. Напомним, недавно в Гроуве объявили о грядущей продаже коллектива.

«Конечно, мне бы хотелось остаться вовлечённой в процессы команды. Я люблю это так, как любил Фрэнк. Мы должны вместе пройти через этот процесс. Думаю, продажа займёт несколько месяцев, мы разработаем нужную стратегию и изучим доступные варианты, контролируя процессы.

За последние 12 месяцев многое шло не в нашу пользу, и даже до этого Формула-1 была непроста. Здесь тратятся очень большие суммы, особенно это касается топ-команд. Что касается регламента, то он только усложняется, и следовать ему непросто", — приводит слова Уильямс Nextgen-Auto.

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