Марко пригрозил дальнейшим расследованием по сделке «Феррари» и ФИА
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что в австрийской команде не намерены снижать давление на «Феррари» и ФИА в связи со сделкой, которую стороны огласили в конце февраля нынешнего года.
«К сожалению, из-за коронавируса нам пришлось заняться другими делами. Но это не значит, что мы не будем и дальше работать по сделке ФИА и „Феррари“, когда ситуация в мире нормализуется», — приводит слова Марко F1- Insider.
Того же мнения придерживается и глава «Рено» Сириль Абитебуль «Эта тема ещё не закрыта», — сказал функционер.
Напомним, ФИА вела расследование на предмет легальности моторов «Феррари» образца 2019 года, а позже объявила о сделке с итальянской командой, основные детали которой не были раскрыты.
- 9 июня 2020
-
19:57
-
18:52
-
17:59
-
16:58
-
16:41
-
14:03
-
12:48
-
12:15
-
11:42
-
11:06
-
09:19
-
09:00
-
01:06
- 8 июня 2020
-
23:52
-
22:55
-
20:54
-
20:00
-
18:47
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
15:44
-
15:24
-
14:55
-
14:55
-
13:38
-
12:03
-
11:11
-
10:13
-
09:32
-
09:00
-
01:06
- 7 июня 2020
-
23:54
-
22:57
-
21:37
Партнерский контент