Марко пригрозил дальнейшим расследованием по сделке «Феррари» и ФИА

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что в австрийской команде не намерены снижать давление на «Феррари» и ФИА в связи со сделкой, которую стороны огласили в конце февраля нынешнего года.

«К сожалению, из-за коронавируса нам пришлось заняться другими делами. Но это не значит, что мы не будем и дальше работать по сделке ФИА и „Феррари“, когда ситуация в мире нормализуется», — приводит слова Марко F1- Insider.

Того же мнения придерживается и глава «Рено» Сириль Абитебуль «Эта тема ещё не закрыта», — сказал функционер.

Напомним, ФИА вела расследование на предмет легальности моторов «Феррари» образца 2019 года, а позже объявила о сделке с итальянской командой, основные детали которой не были раскрыты.