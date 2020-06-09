Формула-1 может вернуться на трассу в Индианаполис уже в 2021 году

Владелец автодрома в Индианаполисе Роджер Пенске заявил, что рассматривает возможность проведения этапа Формулы-1 на легендарной трассе уже в ближайшие годы. По его словам, нельзя исключать, что Гран-при Ф-1 состоится там уже в 2021 году.

«Мы рассматриваем возможность проведения гонки Формулы-1 в Индианаполисе уже в 2021, 2022 или 2023 году. Что касается организации гонки «500 миль Индианаполиса» в этом сезоне, то она состоится. Мы изучаем все аспекты. Хорошая новость состоит в том, что статистка заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. Мы следим за этим ежедневно. Так что в августе у нас будет гонка «Инди-500», — приводит слова Пенске RaceFans.

Напомним, последний раз этап Формулы-1 на трассе в Индианаполисе прошёл в 2007 году.