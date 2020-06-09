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«Мерседес» с Боттасом провёл первые тесты после карантина

«Мерседес» с Боттасом провёл первые тесты после карантина
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 9 июня, «Мерседес» провёл тесты на автодроме «Сильверстоун». На треке поработал Валттери Боттас. Финн пилотировал болид образца 2018 года. Главной задачей тестов является отработка командных взаимодействий после долгого перерыва. Завтра, 10 июня, за руль сядет шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Видео с заездами Валттери Боттаса можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, сезон Формулы-1 должен был стартовать в марте, однако из-за пандемии коронавируса календарь чемпионата претерпел серьёзные изменения и лишился нескольких этапов.

Первая гонка сезона пройдёт в Австрии 5 июля. Вместе с Формулой-1 на «Ред Булл Ринге» состоятся этапы серий Формулы-3 и Формулы-2, а также Суперкубок Porsche.

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