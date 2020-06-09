Боттас прокомментировал первые тестовые заезды после введения карантина
Сегодня, 9 июня, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас провёл тестовые заезды на трассе «Сильверстоун». Финн поработал за рулём болида образца 2018 года и отметил, что день оказался очень полезным и позволил узнать много необходимой информации.
«Очень полезный для команды день. Все мы давно не работали в такой среде и пробыли вдали от гаража много времени. В силу вступило много новых правил. Кроме того, нам нужно быть осторожными в плане состояния здоровья. Было хорошо протестировать всё это.
Думаю, сегодня мы узнали многое. Поняли, как быть более эффективными и уверенными в том, что все в полной безопасности. Рад, что вернулся за руль. Не могу дождаться этапа в Австрии. Хочу вернуться к гонкам", — приводит слова Боттаса Pitpass.
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