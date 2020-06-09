Гонщик MotoGP Янноне может быть дисквалифицирован на четыре года

Руководство Всемирного антидопингового агентства ВАДА требует для итальянского гонщика команды MotoGP Aprillia Андреа Янноне четырёхлетней дисквалификации, сообщает Autosport.

Янноне был отстранён после того как во время соревнований в Малайзии 3 ноября 2019 года допинг-проба А дала положительный результат на запрещённое вещество. После этого спортсмена временно отстранили от соревнований. Андреа попросил провести анализ пробы B, который также показал наличие допинга.

Международная мотоциклетная федерация постановила дисквалифицировать итальянца на 18 месяцев, но такое наказание не устраивает ВАДА. Сам спортсмен настаивает на том, что не употреблял запрещённые препараты преднамеренно и убеждён, что они могли попасть в его организм с едой.