Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Темнокожий пилот NASCAR изменил ливрею болида после протестов в США

Темнокожий пилот NASCAR изменил ливрею болида после протестов в США
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот NASCAR Бабба Уоллас выступит на следующем этапе серии, который состоится вечером 10 июня на трассе в Мартинсвилле, на болиде со специальной раскраской. На его машине появятся логотипы движения, выступающего за расовое равенство в США.

«Рад, что буду управлять автомобилем в цветах Black Lives Matter на одном из лучших гоночных треков мира, который входит в число моих любимых. Я поддерживаю инициативы этого движения и счастлив, что серия NASCAR также откликнулась на них», — заявил Уоллас.

Фото доступно на странице Motorsport в «Твиттере».

Уоллас рассказал, что у его команды Richard Petty Motorsports не было спонсорского контракта на гонку в Мартинсвилле. Поэтому к нему обратились организаторы из Black Out Tuesday и предложили выступить на «чёрной машине».

Личный зачёт NASCAR после 10 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 421 очко. Второе место занимает Джоуи Логано (373), третье — Чейз Эллиотт (365). Уоллас (170) идёт 22-м.

Пилот NASCAR из-за своей выходки в виртуальной гонке лишился спонсора
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020