Темнокожий пилот NASCAR изменил ливрею болида после протестов в США

Пилот NASCAR Бабба Уоллас выступит на следующем этапе серии, который состоится вечером 10 июня на трассе в Мартинсвилле, на болиде со специальной раскраской. На его машине появятся логотипы движения, выступающего за расовое равенство в США.



«Рад, что буду управлять автомобилем в цветах Black Lives Matter на одном из лучших гоночных треков мира, который входит в число моих любимых. Я поддерживаю инициативы этого движения и счастлив, что серия NASCAR также откликнулась на них», — заявил Уоллас.

Фото доступно на странице Motorsport в «Твиттере».

Уоллас рассказал, что у его команды Richard Petty Motorsports не было спонсорского контракта на гонку в Мартинсвилле. Поэтому к нему обратились организаторы из Black Out Tuesday и предложили выступить на «чёрной машине».



Личный зачёт NASCAR после 10 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 421 очко. Второе место занимает Джоуи Логано (373), третье — Чейз Эллиотт (365). Уоллас (170) идёт 22-м.