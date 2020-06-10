Риккардо: решиться на уход из «Рено» было сложно. Странный год

Австралийский пилот Даниэль Риккардо признался, что ему тяжело далось решение об уходе из команды «Рено».
«С одной стороны, у меня было много времени, чтобы поразмыслить о будущем. Но иногда становилось тяжело. Было слишком много мыслей и мало возможностей для действий. Решиться было, конечно, сложно. Весь этот год был сумасшедшим.
Вообще, принимать решение, имея за плечами лишь предсезонные тесты, нелегко. В идеале нужно было проехать несколько гонок, оценить ситуацию, но у нас не было такой роскоши. Это было непростое, но в то же время не сиюминутное решение. Я бы просто сказал, что весь этот год был странным и продолжает оставаться странным», — приводит слова Риккардо Planet F1.
2020 год Даниэль проведёт в «Рено». Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место. С сезона-2021 австралиец заменит в «Макларене» Карлоса Сайнса, который перейдёт в «Феррари».
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