Чандхок считает, что главная ошибка «Уильямса» — нежелание быть заводской командой «Хонды»

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок заявил, что главной проблемой «Уильямса» в последние годы стало нежелание руководства идти на сделку с «Хондой».



«За последние недели я видел в интернете массу статей о вещах, которые «Уильямс» мог бы сделать по-другому. Оттого, что не нужно было отпускать Эдриана Ньюи до разрыва отношений с BMW. Но всё это случилось очень давно. А вот за последнее время были две критические точки. Одна – необходимость партнёрского соглашения с какой-либо топ-командой, другая – сделка с «Хондой». Обе могли бы полностью изменить историю «Уильямса».

Я думаю, что они никогда не скажут об этом публично. Но, уверен, именно сделка с «Хондой» — это то, чего команда должна была добиваться более активно. Посмотрите, как хорошо всё обернулось для «Ред Булл».

Мы все думали, что «Хонда» когда-нибудь придёт в норму. Вам нужно просто правильно взаимодействовать с ними. У них другая культура. Это не сработало в «Макларене», но «Ред Булл» сумел раскрыть их потенциал.

Знаю, что задним умом все крепки. Но задайтесь вопросом, могла ли комбинация «Уильямса» и «Хонды» сделать именно то, чего добились в «Ред Булл». Точно, что в финансовом плане японцы вложили бы деньги в эту программу и построили бы вокруг этого команду», — приводит слова Чандхока Planet F1.