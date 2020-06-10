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Леклер пожертвует «Феррари» 25% зарплаты, Феттель отказался от этой идеи

Леклер пожертвует «Феррари» 25% зарплаты, Феттель отказался от этой идеи
Авто / Формула-1 0

В связи с мировым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, руководство «Феррари» приняло решение пожертвовать компании 25% своей зарплаты, сократив свой оклад, сообщает GPBlog. То же самое решил сделать и пилот команды Шарль Леклер, в отличие от его напарника Себастьяна Феттеля.

По информации источника, пилотов никто не обязывал делать это, однако Леклер добровольно принял решение сократить свою зарплату с 12 до 10 млн евро.

Что касается Феттеля, он принял решение не отказываться от части зарплаты и пожертвовать эти деньги на благотворительность, причём сделать это самостоятельно. Феттель в данной ситуации придерживается той же позиции, что и соотечественник Тони Кроос, сказавший: «Дайте нам полную зарплату, а мы решим, куда пожертвовать её. Есть люди, которые нуждаются в деньгах гораздо больше, чем клубы».

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