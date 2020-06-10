Алези: думаю, преимущество «Мерседеса» сохранится

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился своим мнением о раскладе сил в предстоящем сезоне, который стартует 5 июля в Австрии. Кроме того, Алези высоко оценил решение некоторых пилотов, в частности Шарля Леклера, оставаться на виду у болельщиков.



«Команды не могли совершить скачок в развитии. Возможно, мы увидим незначительные изменения в раскладе сил, но думаю, что преимущество «Мерседеса» сохранится.



Я не думаю, что Шарль Леклер самопиарится на своих трансляциях. Он просто демонстрирует, что он молод, и он способен поднять настроение в такое мрачное время. Я ценю это гораздо выше, чем пилотов, о которых ничего не слышно. Думаю, во все времена были пилоты Формулы-1, которые забывали о том, какую роль они играют для болельщиков», — приводит слова Жана Алези GrandPX.