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Алези: думаю, преимущество «Мерседеса» сохранится

Алези: думаю, преимущество «Мерседеса» сохранится
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился своим мнением о раскладе сил в предстоящем сезоне, который стартует 5 июля в Австрии. Кроме того, Алези высоко оценил решение некоторых пилотов, в частности Шарля Леклера, оставаться на виду у болельщиков.

«Команды не могли совершить скачок в развитии. Возможно, мы увидим незначительные изменения в раскладе сил, но думаю, что преимущество «Мерседеса» сохранится.

Я не думаю, что Шарль Леклер самопиарится на своих трансляциях. Он просто демонстрирует, что он молод, и он способен поднять настроение в такое мрачное время. Я ценю это гораздо выше, чем пилотов, о которых ничего не слышно. Думаю, во все времена были пилоты Формулы-1, которые забывали о том, какую роль они играют для болельщиков», — приводит слова Жана Алези GrandPX.

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