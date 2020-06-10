Алёшин: возможно, Феттель в «Мерседесе» будет опережать Хэмилтона

Пилот программы SMP Racing, чемпион «Мировой серии» и бронзовый призер «24 часов Ле-Мана» Михаил Алёшин поделился своим мнением о возможном переходе Себастьяна Феттеля в «Мерседес».
«Сможет ли Феттель ужиться в одной команде с Хэмилтоном? Это сложный вопрос, но на сто процентов уверен, что увидеть их в одном коллективе болельщикам было бы крайне интересно. Себу придётся непросто — новая команда, новая машина и новый напарник. С другой стороны, он должен быть более конкурентоспособным, чем Боттас, и борьба с Хэмилтоном у него ожидается куда более серьёзная. Возможно, он будет даже опережать его. Но сейчас сложно что-то прогнозировать, поскольку какая-то машина идеально подходит пилоту, а какая-то совсем не подходит. В любом случае переход Феттеля в «Мерседес» стал бы огромным плюсом для Ф-1 в целом», — приводит слова Михаила Алёшина Sportbox.
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