Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR в Мартинсвилле, опередив трио пилотов «Пенске»

Пилот Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 в Мартинсвилле. Эта победа стала для него второй подряд на этой трассе.



Труэкс смог опередить и оторваться на финише от трио из Team Penske — Райана Блэйни, Брэда Кезеловски и Джоуи Логано. Именно в такой последовательности они и финишировали за Мартином. Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Логано – 234 из 500. Он же выиграл и первый промежуточный финиш, второй остался за Джимми Джонсоном.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 11 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 452 очка. Второе место занимает Логано (424), третье — Чейз Эллиотт (405), четвёртое – Труэкс (381), пятое — Кезеловски (380).