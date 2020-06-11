Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR в Мартинсвилле, опередив трио пилотов «Пенске»

Пилот Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 в Мартинсвилле. Эта победа стала для него второй подряд на этой трассе.
Труэкс смог опередить и оторваться на финише от трио из Team Penske — Райана Блэйни, Брэда Кезеловски и Джоуи Логано. Именно в такой последовательности они и финишировали за Мартином. Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Логано – 234 из 500. Он же выиграл и первый промежуточный финиш, второй остался за Джимми Джонсоном.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 11 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 452 очка. Второе место занимает Логано (424), третье — Чейз Эллиотт (405), четвёртое – Труэкс (381), пятое — Кезеловски (380).
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