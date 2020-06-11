В Ф-1 раздумали вернуть систему начисления очков с вычёркиванием худших результатов

Руководство Формулы-1 обсуждало возможность возрождение правила 30-летней давности, которое позволяло не учитывать худшие результаты гонщиков в итоговой классификации чемпионата мира.



Считалось, что этот шаг уменьшит вероятность того, что на итоги сезона может повлиять болезнь кого-то из пилотов. Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, почему от идеи решили отказаться.



«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, команды будут играть с этим правилом. Они решат пользоваться им не из-за болезни пилота, а по другим причинам. Например, могут сказать: «Мы не собираемся набирать очки в этой гонке, сойдём с дистанции и сэкономим ресурс двигателя». Ведь результат не будет учтён. Или они скажут: «Мы находимся на этапе, когда очков, которые мы собираемся набрать в этой гонке, недостаточно». Команды будут играть с правилом. Характер Формулы-1 в том, что все стремятся использовать тактическое преимущество, а не руководствоваться благими намерениями», — приводит слова Брауна RaceFans.



Он признал возможность сделать «конкретное исключение», введя правило, которое позволит не учитывать худшие результаты лишь в том случае, если пилот действительно заболеет. Однако, по его словам, «это не главный вопрос на повестке дня в данный момент».